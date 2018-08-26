Большой друг Украины: Киев выразил соболезнования по поводу смерти сенатора Маккейна

Соболезнования по поводу смерти политика выразили президент и министр иностранных дел.

Посольство Украины в США выразило соболезнования всей американской нации, семье и друзьям умершего сенатора Джона Маккейна.

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В сообщении посольства, обнародованном в Facebook, Маккейна называют американским героем и одним из самых больших друзей Украины. Дипломаты напомнили, что Маккейн неоднократно посещал Украину, побывав, в том числе и на Донбассе.

Свои соболезнования на своей странице в Facebook выразил и президент Украины Петр Порошенко.

«Печальная весть для всего украинского народа – умер большой друг Украины Сенатор Джон Маккейн. Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы в Украине и поддержку нашей страны. Сенатор был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военных на Донбассе», - отметил он.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что жизнь Джона Маккейна является достойным примером для подражания.

«У Украины много друзей. Но Джона Маккейна никем не заменить. Добро и принципы - без компромиссов: его жизнь стала примером для всех нас», - отметил он в Twitter.

У Украины много друзей. Но Джона Маккейна никем не заменить. Добро и принципы - без компромиссов: его жизнь стала примером для всех нас. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 августа 2018 г.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в США 25 августа, на 82-году жизни. Политик страдал от злокачественной опухоли головного мозга.