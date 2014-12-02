СМИ: ​НАТО усилит сотрудничество с Украиной

13:41, 02 декабря 2014
Политика
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Во вторник в Брюсселе будет принято решение о том, что формат сотрудничества Украины и НАТО должен быть усилен.

Reuters

Как свидетельствуют источники "ЕвроПравды", такой пункт будет включен в итоговые заявления комиссии Украина-НАТО и министерской встречи НАТО, которые проходят 2 декабря

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Косвенно эту информацию подтвердил генсек альянса Йенс Столтенберг во время вступительной речи в начале заседания комиссии Украина-НАТО. "Наше партнерство с Украиной - мощное, но оно станет еще мощнее", - заявил он.

По данным источников, в официальных документах не будет уточняться суть и содержание упомянутого усиления сотрудничества.

Между тем существуют непубличные договоренности о постепенной адаптации украинской армии к стандартам НАТО.

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