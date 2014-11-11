Минобороны и НАТО обсудили создание трастовых фондов поддержки оборонного сектора Украины

Во время совещания стороны обсудили вопросы организации работы в рамках новых трастовых фондов НАТО, реализация которых находится на личном контроле Президента Украины.

"Минобороны уделяет большое внимание оборонным реформам. Уроки, которые мы продолжаем выносить из конфликта на востоке Украины, указывают на необходимость кардинальных изменений, прежде всего, в системе логистики. Именно поэтому мы ценим усилия НАТО, направленные на помощь в совершенствовании системы логистики и стандартизации Вооруженных Сил Украины", - отметил заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата.

В сентябре текущего года на Саммите НАТО в Уэльсе при участии Президента Украины Альянсом было официально заявлено о создании четырех трастовых фондов, направленных на оказание помощи украинскому оборонному сектору. В частности, три из них относятся к компетенции Минобороны. А именно: реформирование систем логистики и стандартизации; улучшение системы управления, связи и информатизации; переподготовка и социальная адаптация военнослужащих, уволенных в запас или в отставку.

"Мы не можем просто сидеть и ждать улучшения ситуации. Очевидно, что изменения в системе логистики крайне необходимы здесь и немедленно. Рассчитываю, что на этой неделе будут решены все принципиальные вопросы относительно начала соответствующего Трастового фонда. Это позволит приступить к практической реализации соответствующих программ", - подчеркнул заместитель руководителя оборонного ведомства.

По итогам встречи проработаны конкретные предложения, которые будут вынесены на рассмотрение Совместной рабочей группы Украина - НАТО по вопросам военной реформы 21 ноября.