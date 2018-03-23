События недели: версия читателей УНИАН – «королева» сюрреализма Савченко, переизбрание московского царя и горькое самоубийство героя АТО в Николаеве

Центральным событием уходящей недели, по мнению читателей УНИАН, стало развитие дела против бывшей узницы Кремля, героя Украины, народного депутата Надежды Савченко.

Её обвиняют в подготовке теракта в Верховной Раде с целью убийства руководства страны и захвата власти. О том, что на этой неделе украинский парламент займется вопросом лишения опальной летчицы депутатской неприкосновенности, стало известно еще 15 марта, когда генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду соответствующие представления. В понедельник вечером, накануне старта пленарной недели Верховной Рады, представитель президента в ВР Ирина Луценко заинтриговала всех предстоящей демонстрацией видео с участием Савченко, которое должно было «шокировать все общество». Одновременно в Сети появился очень странный видео-ролик, где Савченко стоит на фоне сессионного зала Верховной Рады и говорит: «Бабах! Що, всра*ися?». Уже на следующий день представители нардепа поспешили заявить, что об угрозах в этом видео речь не идет, никаких странностей в нем тоже нет, поскольку все происходящее в Раде - театр абсурда.

Видео: dfysx dfysx

Сама Савченко решила не дожидаться четверга, когда было запланировано рассмотрение ее вопроса в Раде, и организовала во вторник «превентивный» брифинг. И тут же начала оправдываться, что якобы на самом деле и не думала подрывать здание парламента, и невинным людям вредить не хотела. Однако призналась, что разговоры об организации терактов в Киеве вела, хотя и назвала это «политической провокацией, чтобы показать власть смешной».

При этом Савченко призналась, что после возвращения из РФ в Украину продолжала общаться с теми, с кем общалась в российском плену, – и они якобы готовы были «взрывать ситуацию на оккупированных территориях изнутри». Депутат даже подтвердила наличие видеозаписи, на которой якобы встречалась с неким «объектом А», с которым они вместе разрабатывали схемы и методы, которыми «можно ликвидировать верхушку украинской власти».

А дальше Надежду понесло… и она, по ее же собственным словам, увлеклась сюрреализмом. ««Объекту А» было интересно фиксировать все, что я делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм, который заключался в том, что - не только, как рассказывал Луценко, гранатами в разные стороны, минометом по куполу – я рассказывала все самые возможные и невозможные операции, при этом постоянно советуясь с «объектом А». «Объект А» давал свои предложения», – рассказала депутат.

То есть, версии обсуждались разные, вплоть до запуска в здание Рады ядовитого газа через вентиляцию. Взамен, по словам Савченко, она получала «от «объекта А» информацию о «коррупционных схемах, которые крышуются СБУ».

Также скандальный нардеп заявила, что под «объектом А» подразумевает несколько человек, которые якобы планировали ее убить по приказу Администрации президента, и пожаловалась, что за ней шпионили приближенные люди. Она же при этом прекрасно понимала, что за ней следят 24 часа в сутки и «могут ликвидировать», но продолжала делать вид, что доверяет человеку, который за ней следил.

Вечером 21 марта Савченко попыталась «взорвать» Интернет еще одним сенсационным заявлением. Якобы с террористом из «ДНР» Александром Захарченко общалась не только она, но и… лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая, в свое время, как раз и провела Савченко в парламент. Сама Леди Ю эти обвинения никак не прокомментировала, и даже не явилась в Раду на следующий день.

С самого утра 22 марта регламентный комитет Рады взялся рассматривать представления Луценко по Савченко. В ходе заседания генпрокурор во всех красках рассказывал, как она, вместе с уже задержанным по подозрению в подготовке терактов главой центра «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, искала соучастников и исполнителей атаки на руководство страны, в том числе среди офицеров Вооруженных сил Украины. При этом, по словам Луценко, оружие для терактов Савченко якобы предоставляли из России. Сама нардеп подтвердила, что покупала у боевиков оружие, но не для теракта, а с благой целью - проверить, откуда оно поступает боевикам: или это собственное производство, или из РФ.

Во время заседания регламентного комитета Савченко также рассказывала увлекательную историю, как агент СБУ пытался завербовать ее через постель, но она устояла! И продолжала творить «сюрреализм». Например, принесла с собой гранаты, но не боевые, а одноименные фрукты.

Из-за них на комитете Рады между Савченко и Луценко произошла небольшая перепалка. «Жуйте гранату», - посоветовал ей генпрокурор в ответ на обвинения в его адрес. На что Савченко парировала: «Может, метнуть?».

Так или иначе, комитет Рады поверил больше Луценко, чем Савченко, а потому единогласно рекомендовал парламенту поддержать все три представления на нардепа - о разрешении на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

Через пару часов за Савченко взялись и коллеги по депутатскому корпусу. После небольших технических проблем, Луценко все же смог продемонстрировать всем собравшимся то самое видео, на котором показано, как Савченко обсуждала с Рубаном подготовку теракта «под куполом». Согласно плану, во время отчета президента Украины Петра Порошенко перед нардепами – в тот единственный день в году, когда в Раде собирается абсолютно все руководство страны, планировалась устроить массовую бойню в сессионном зале парламента. Дальше – больше: предлагалось добивать тех, кому удастся сбежать, уже по месту их жительства.

Примечательно, что пока Луценко докладывал, Савченко стояла напротив него, будто гипнотизируя. Фото этого момента сразу же разлетелись по сети Интернет.

Сама же Савченко еще перед демонстрацией фильма Луценко выкрикнула уже свое коронное «ба-бах» и «порадовала» публику громким анонсом «Щас вс**теся!». Впрочем, ничего такого ошеломляющего нардеп уже не поведала. Всего лишь выступила перед коллегами с уже известным посылом - «единственным злом, которое не дает мира в Украине, является украинская власть». И от этого зла, мол, необходимо избавляться силовым путем. При этом Савченко отметила, что от теракта в парламенте ее остановило то, что там находятся работники аппарата ВР, технические сотрудники, невинные гости и журналисты. Также нардеп заявила, что на видео, которое продемонстрировал Луценко, якобы содержатся ее специальные разговоры на камеру и все это было чуть ли не розыгрышем.

Депутаты, правда, такого чувства юмора Надежды Савченко не оценили, а видео Луценко очевидно их напугало и убедило даже тех, кто, возможно, изначально еще сомневался, поддержать все три прокурорских представления. Сразу же после этого нардеп сдала свою карточку для голосования и покинула сессионный зал. На выходе ее уже поджидал представитель СБУ, который вручил ей подозрение, объявил о задержании и пригласил пройти в управление.

Ночь с 22 на 23 марта Савченко провела в СИЗО, а на утро пожаловалась, что «в некоторых моментах в украинском СИЗО даже хуже, чем у врага». Ближе к 11 утра, почти с часовой задержкой, суд наконец взялся за Савченко. Здесь в основном звучали уже известные посылы. Прокурор мотивировал ходатайство арестовать Савченко без права на залог тем, что, оказавшись на свободе, она может попробовать реализовать свои планы, предусматривающие в том числе ликвидацию президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова. К слову, по словам Савченко, выдать боевикам последнего ее просил лично главарь «ДНР» Захарченко.

Сама мятежный депутат уже успела объявить голодовку (дежа вю!), а наблюдательные пользователи соцсетей подсчитали, что опальный нардеп находилась на свободе ровно 666 дней.

Суд по избранию меры пресечения Савченко затянулся надолго. В пятницу, 23 марта, под конец рабочего дня, судья вынес вердикт – арест на 59 суток. Теперь предстоит суд по сути предъявленных Надежде Савченко, которую еще пару лет назад украинский народ сделал своим символом и героиней, обвинений. В зависимости от его исходя, Надежда может угодить за решетку пожизненно.

И немного о других событиях недели, за которыми активно следили наши читатели. 18 марта в России проходили президентские выборы, которые в сети окрестили «выборы Путина», ведь особой интриги-то на наблюдалось. Было очевидно, что никто из псевдоконкурентов Путина не сможет помешать ему пойти на четвертый срок. Как результат, при явке около 67% Путин победил в первом туре с рекордными 76,69% голосов. Для сравнения, в 2000 году Путин получил поддержку 52,94% россиян, в 2004 году - 71,31%, а в 2012 году - 63,6%.

Конечно, и в этот раз не обошлось без сообщений в СМИ о массовом вбросе бюллетеней по всей России и подкупе избирателей (в том числе талонами на еду). В общем, типичная Россия, и, судя по результатам выборов-2018, это, увы, надолго…

Для украинского же читателя особо циничным стал тот факт, что перевыборы Путина состоялись в четвертую годовщину аннексии Крыма, и что на оккупированном полуострове также проходило голосование за российского президента. Еще до старта этого действа цивилизованный мир заявлял о незаконности и непризнании такого голосования. Впрочем, Путин уже давно доказал, что плевать хотел на нормы международного права, а потому голосование в Крыму состоялось, к тому же, российские власти поспешили отрапортовать о более чем 90%-й поддержке «царя» в оккупированных Крыму и Севастополе. И это - на фоне заявлений об угрозах и давлении на крымчан, особенно, на крымских татар, студентов и бюджетников.

В самой же Украине желающим проголосовать россиянам «праздник» подпортили. Еще накануне выборов глава МВД Арсен Аваков заявил, что россиян не пустят проголосовать в дипучреждения в Украине, а проукраинские активисты объявили о намерении блокировать их работу в день выборов Путина. Уже в день голосования стало известно, что проголосовать в Украине смогут только обладатели дипломатических паспортов.

Под зданиями российских дипучреждений в день голосования в разных городах Украины было довольно весело и в целом обошлось без происшествий. Активисты под пристальным присмотром полиции вели себя мирно, устраивая настоящие театральные перформансы на радость всем собравшимся. Ярче всего было в Киеве – здесь был и «золотой Путин» в шапке-ушанке, и медведь с балалайкой, и «ватники» с водкой.

Цивилизованный мир, тем временем, по-своему отреагировал на победу Путина – большинство мировых лидеров решили его не поздравлять. А французский президент Эммануэль Макрон позвонил Путину на следующий день после выборов и, вместо поздравлений, напомнил об Украине, Сирии и отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп держался-держался несколько дней, да не удержался. Под вечер 20 марта в Кремле радостно объявили, что Путин получил поздравления от американского президента (хотя изначально в Белом доме заявляли, что Трамп этого делать не намерен). Госдеп поспешил оправдать президента США, мол, поздравление было протокольным и ничего не значит, тогда как СМИ сообщили, что Трамп поздравил Путина, вопреки инструкциям советников по нацбезопасноти, которые даже подали ему информационные материалы к выборам Путина, на которых капслоком написали «НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ». Некоторые эксперты при этом высказали версию, что Трамп пошел на такой шаг, опасаясь, что Путин может обидеться и переключиться на поддержку другого кандидата на следующих президентских выборах в США.

Также стоит отметить, что все это происходило на фоне растущей угрозы изоляции России со стороны европейских стран из-за отравления Скрипаля. Как известно, британские власти винят в этом нападении именно РФ и лично Путина, и уже развязали дипломатическую войну, выслав российских дипломатов из страны. На этом британцы решили не останавливаться и стали агитировать других европейских лидеров присоединиться к бойкоту РФ. И, похоже, у них это постепенно получается. Уже 22 марта лидеры стран Европейского союза поддержали Великобританию - ЕС решил в знак солидарности отозвать своего посла из Москвы для консультаций. Более того, по данным СМИ, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва уже рассматривают возможность высылки российских дипломатов.

Еще одна тема, которая заинтересовала читателей УНИАН на этой неделе, - самоубийство героя АТО, военного летчика, а, в последнее время, и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина. И если сначала могло показаться, что к трагедии привели психологические проблемы, с которыми нередко сталкиваются прошедшие войну люди, то эту версию сразу же поспешили развеять местные СМИ. Они практически сразу обнародовали другую возможную причину случившегося – проблемы Волошина на работе, связанные с проведением тендера на ремонт аэропорта. Позже в Сети появилась якобы переписка Волошина со его знакомым, где он жаловался на давление со стороны руководства Николаевской ОГА. Волошин якобы хотел написать заявление на увольнение, но глава ОГА Алексей Савченко все равно продлил ему контракт. При этом, как свидетельствует переписка, Волошин якобы задумывался о самоубийстве еще несколько недель назад.

21 марта стало известно, что полиция, благодаря информации в СМИ, открыла дело о доведении героя АТО Волошина до самоубийства. В Николаевской области случившееся вызвало большой резонанс, а в самом Николаеве несколько раз устраивали акции с требованием отставки главы ОГА из-за смерти Волошина. Ну, а самое горькое в этой истории, если версия СМИ подтвердится: человек, который сумел пройти войну, в итоге стал жертвой системы в мирной Украине.

Между тем, читатели УНИАН не особо заинтересовались вторым пришествием ирландского лоукоста Ryanair в Украину. После первой неудачной попытки прихода Ryanair в Украину в марте 2017 года, министр инфраструктуры Владимир Омелян не терял надежды, что Ryanair вернется. И вот 22 февраля 2018 года он объявил, что новые переговоры с руководством лоукоста прошли успешно. А спустя месяц премьер Владимир Гройсман заявил, что «Борисполь» договорился с Ryanair.

Позже стало известно, что Ryanair начнет летать из Украины с октября 2018 года – 10 рейсов из «Борисполя» и 5 из Львова. В частности, из Киева авиакомпания будет летать в Барселону 4 раза в неделю, Братиславу (3), Варшаву (4), Вильнюс (3), Вроцлав (3), Гданськ (2), Краков (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5), а из Львова - в Варшаву (3), Дюссельдорф (3), Краков (3), Мемминген (2) и Лондон (аэропорт Лутон) 3 рейса в неделю. Самые дешевые билеты счастливчикам обойдутся в 10 евро.

Ну, что ж, будем надеяться, что второй раз на одни и те же грабли в Украине не наступят, и больше сделка не сорвется. А если все пройдет успешно, то, возможно, Ryanair еще и расширит свое сообщение с Украиной новыми направлениями. Ведь пока что большинство рейсов дублируют маршруты другого лоукоста, давно уже работающего в Украине. А хочется же большего туристического разнообразия!

Также оставил равнодушными читателей УНИАН скандал с «прослушкой» главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого прямо в его рабочем кабинете, находчиво установленной… на стенке аквариума с рыбками. СМИ сразу же нашли виновного, заявив, что «жучки» были установлены сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры, да еще и с санкции суда.

Руководители структур, вовлеченных в очередной скандал между антикоррупционными ведомствами страны, в свою очередь, комментировать ситуацию не спешили. Лишь спустя сутки директор НАБУ Артем Сытник высказался по теме, впрочем, не сказав ничего конкретного. Он лишь ограничился тем, что назвал «провокационными статьями безответственных журналистов» публикации в СМИ о якобы прослушивании кабинета Холодницкого. И только на следующий день, аж из Брюсселя, историю прокомментировал сам «виновник торжества»: глава САП подтвердил, что нашел в своем кабинете «жучок», однако заявил, что не знает, кому он принадлежит. Примечательно, что в Брюсселе Холодницкий находился вместе с Сытником, пытаясь убедить европейских чиновников, как они активно борются с коррупцией. Хотя, если верить версиям СМИ, им явно не до борьбы с коррупцией, так как они продолжают бороться с друг другом за полномочия.

Еще одна новость, пролетевшая мимо внимания нашей аудитории, - подписание президентом закона, разрешающего передавать дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации на условиях концессии. Что это значит для рядового украинца? То, что теперь в стране появятся платные дороги. Таким образом, власти надеются решить проблемы плохих дорог в Украине руками инвесторов, которых еще нужно заманить. А разрешение брать плату за проезд по тем или иным дорогам – как раз такой стимул.

Впрочем, бояться, что теперь все дороги в Украине станут платными, не стоит. Ведь, согласно принятому закону, в концессию можно будет передавать только те участки дорог, которые будут строиться, а уже построенным ничего не грозит.

Ну, и, напоследок, немного добрых новостей. На этой неделе украинцы вновь доказали, что, несмотря ни на что, всегда есть место для хороших дел. На этот раз они принялись массово спасать аистов, которые вернулись в Украину с теплых краев по графику, однако здесь их ждали нетипичные для второй половины марта морозы и снегопады. А потому, многие птицы получили травмы и обморожения, а также не смогли нормально прокормиться, так как водоемы, где они обычно ловят рыбу, оказались еще покрыты льдом.

В итоге, в Украине развернули целую кампанию помощи аистам – волонтеры разбрасывали в местах скопления аистов рыбу, собирали деньги через Интернет, а также забирали на лечение нуждающихся птиц. Хотелось бы, чтобы в мире было побольше таких добрых поступков.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Марина Григоренко