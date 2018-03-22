"Предлагаю переворот. Их надо убрать физически - всех и сразу": Савченко с Рубаном обсуждали теракт (видео)

"То есть меня меньше интересует правительственный квартал, меня больше интересуют их жилища. Я думаю, что они начнут бежать, когда им не будет куда вертаться", - заявила Савченко.

Народный депутат Надежда Савченко в разговоре с руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном предложила осуществить государственный переворот в стране с целью устранения действующей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно видеозаписи, Савченко 1 декабря 2017 года на территории воинской части в Хмельницком в разговоре с Рубаном, Березнем и Лящом говорит о том, что не стоит надеяться на то, что Петр Порошенко проиграет президентские выборы, поскольку во втором туре у него будут слабые соперники и предлагает уничтожить его и других высокопоставленных лиц физически в зале парламента, когда там будет глава государства.

"Юлька (Юлия Тимошенко - УНИАН) не устраивает ни Россию, ни Америку. Она ему (Порошенко - УНИАН) будет не конкурент. Он будет выводить во второй тур слабых игроков - Ляшко, Бойко. Я предлагаю переворот. Их надо убрать физически, всех и сразу за один день. Надо сделать так, чтобы они бежали. Меня меньше интересует правительственный квартал, а больше их дома. Надо сделать так, чтобы им было некуда возвращаться. Далее ваша задача - держать периметр", - сказала Савченко.

Также на видео слышно, что она говорит, что если не удастся уничтожить руководство государства в здании ВРУ, сделать это в их домах.

Затем разговор заходит о способе убийства конкретно Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова, когда они будут вместе в ВР.

"Это один день в году, когда президент читает свой доклад", - уточняет Савченко.

Далее они рассматривают план здания ВРУ и говорят о деталях, где именно есть охрана президента и как лучше совершить покушение, куда, через дверь, зайти в зал для совершения теракта.

Читайте такжеГипнотизирует?: Савченко в Раде "расстреливала глазами" Луценко (фото)

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

В четверг, 22 марта, в Комитете Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента единогласно проголосовали за все три представления генпрокурора и рекомендовали Раде разрешить арест Савченко.