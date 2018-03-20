Трамп не собирается поздравлять Путина с победой на выборах - Белый дом
Официальный Вашингтон воздержался от поздравлений Владимиру Путину в связи с переизбранием его президентом России. Не будет делать этого и президент США Дональд Трамп, заявили в Белом доме добавили, что результаты голосований неожиданностью не стали.
Представитель Белого дома Хоган Джидли сообщил журналистам, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно. Об этом пишет Reuters.
"Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам", - отметил Джидли.
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Тем временем Путин рассказал о своих приоритетах во время нового президентского срока.
Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, «голосование» на выборах президента РФ проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного украинского полуострова.
Президент Петр Порошенко заявил, что «выборы» президента РФ в оккупированном Крыму стали очередным грубым нарушением Россией международного права, и призвал международных партнеров ужесточить санкционное давление на Кремль.
Список из 140 человек, причастных к организации и проведению незаконных выборов в Крыму, уже передан главам МИД стран - членов Европейского Союза.