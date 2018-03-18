В России студентам после выборов выдавали талоны на еду

В России людей разными способами мотивируют приходить на избирательные участки: где-то развлекательными мероприятиями, а где-то - едой.

Студентам Пермского авиационного техникума, проголосовавшим на выборах президента России, выдавали талоны на еду.

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"Мы это сразу же пресекли", - сказал Интерфаксу представитель регионального избиркома, когда журналисты спросили у него об этом.

18 марта в России проходят президентские выборы. В них участвуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, избирающийся на четвертый срок.

Как сообщал УНИАН, на многих участках в РФ фиксируют вброс бюллетеней.