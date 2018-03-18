В России студентам после выборов выдавали талоны на еду

16:46, 18 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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"Мы это сразу же пресекли", - сказал Интерфаксу представитель регионального избиркома, когда журналисты спросили у него об этом.

18 марта в России проходят президентские выборы. В них участвуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, избирающийся на четвертый срок. 

Как сообщал УНИАН, на многих участках в РФ фиксируют вброс бюллетеней.

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Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #выборы президента РФ