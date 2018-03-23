Заметили "число дьявола": Савченко находилась на свободе ровно 666 дней

В российскую тюрьму Савченко заключили 25 мая 2016 года, а 22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на ее арест.

С момента освобождения Надежды Савченко из российской тюрьм до задержания прошло ровно 666 дней.

На это совпадение обратили внимание пользователи сети.

Так, в российскую тюрьму Савченко заключили 25 мая 2016 года, а 22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению); ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что число дявола или число зверя — особое число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса — персонажа последней книги Библии Число зверя равно 666. Число 666 — очень часто используемый элемент сатанинской атрибутики, наряду с перевёрнутым крестом и перевёрнутой пентаграммой.

Как сообщал УНИАН, в случае доказательства вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.