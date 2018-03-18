Выборы Путина: на многих участках в РФ фиксируют вброс бюллетеней

Журналисты и наблюдатели следят за выборами на избирательных участках в разных частях России, и часто фиксируют нарушения.

18 марта в России проходят президентские выборы. В них участвуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, избирающийся на четвертый срок.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си следят за выборами на избирательных участках в разных частях России и часто становятся свидетелями нарушений. Также о нарушениях сообщается в соцсетях.

Так, в городе Артем Приморского края член комиссии достал из-за пазухи стопку бюллетеней и вбросил в урну. В Междуреченске член участковой избирательной комиссии вбросил пачку бюллетеней.

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На участке в Дагестане "члены комиссии дождалась, когда участок опустеет, притащили и закинули целую пачку бюллетеней". На другом участке в Дагестане неизвестный "Заполняет и тут же вбрасывает бюллетени", - этот нарушитель даже не позаботился о том, чтобы действовать скрытно.

Мособлизбирком подтвердил, что на участке в подмосковных Люберцах произошел вброс бюллетеней. Глава комиссии и член комиссии с правом голоса отстранены. Урну, в которую произвели вброс, опечатали: все бюллетени в ней признают недействительными.

В Кемерово наблюдатель от Григория Явлинского Валерий Упадышев заявил, что пресек попытку вброса трех бюллетеней на участке №899 в городе Прокопьевск. Бюллетени остались у него, Упадышев готовит жалобу на имя председателя избирательной комиссии и собирается написать заявление в полицию. Вбросивших бюллетени людей наблюдатель не поймал.

Как сообщал УНИАН, в ЦИК России заявили о хакерской атаке.