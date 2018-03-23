Пять государств-членов ЕС собираются выслать российских дипломатов - The Guardian

Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Скрипаля.

Возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассматривают еще пять стран-членов Евросоюза, в частности Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

Как передает РБК, об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета The Guardian. Накануне, как напоминает издание, в Брюсселе состоялся саммит ЕС.

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В ходе переговоров лидеры блока обсуждали ответ на «нападение на Скрипалей в Солсбери». Оба они, по данным властей Британии, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Ответственность в связи с этим за случившееся премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву. С этой точкой зрения на саммите согласились и главы государств - членов Евросоюза. Именно Россия, по их мнению, «с большей долей вероятности», была виновницей этого инцидента.

«Великобритания, Германия и Франция [в ходе встречи в Брюсселе] подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того что ответственность [за отравление Скрипалей] несет Россия, нет», - добавил один из собеседников газеты, подчеркнув, что лидеры этих государств, по его данным, «договорились о возможности серьезно отреагировать на подобные действия Москвы».

Кроме того, высылку российских дипломатов, которые на самом деле являются сотрудниками разведслужб, ранее допустила президент Литвы Даля Грибаускайте. «Мы рассматриваем такие меры», - сказала она, напомнив также, что не поздравляла Владимира Путина с победой на прошедших в России президентских выборах.

Также о возможной высылке российских дипломатов по итогам саммита ЕС говорил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. «Да, вполне возможно, что мы пойдем по этому пути», - отмечал он.

Как сообщал УНИАН, в связи с отравлением Скрипалей Великобритания 14 марта приняла решение о высылке 23 сотрудников российской дипмиссии. Россия в ответ на действия британских властей 17 марта решила выслать из Москвы 23 британских дипломатов.