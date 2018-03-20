Госдеп США назвал протокольным поздравление Путина Трампом

В Госдепе подчеркнули, что США продолжат критиковать Россию за ее действия.

Поздравление президентом США Дональдом Трампом российского лидера Владимира Путина с победой на выборах было частью протокола и обычным рабочим процессом.

Об этом рассказала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает ТАСС.

«Это называется протокол. Это часть работы, это просто реальность», — заявила Нойерт, добавив, что «мы видели это же со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона, со стороны других мировых лидеров. Это не означает, что мы во всем согласны с Россией. Это не значит, что мы ладим абсолютно по каждому вопросу».

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Ранее во вторник Трамп позвонил Путину, президенты договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание Путин и Трамп уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. Кроме того, лидеры обсудили сирийскую проблему, а также вопросы борьбы с международным терроризмом.

19 марта представитель Белого дома Хоган Гидли заявила, что президент США не намеревался поздравлять российского коллегу с победой на выборах.