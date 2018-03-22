"За войну на Донбассе": главарь "ДНР" просил Савченко отдать ему Турчинова

"Это была личная просьба этого, Захара, за войну в Донбассе и за все остальное", - говорится в записи.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко просил Надежду Савченко и Владимира Рубана отдать ему секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова после переворота.

Об этом говорится в материалах Генеральной прокуратуры, обнародованным в четверг, передает LB.ua.

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"Еще. Просьба Турчинова им лично отдать. Я говорю: просьба будет (нецензурно) проще нам самим с ним разобраться. Ну это была личная просьба этого, Захара, за войну на Донбассе и за все остальное, за его (нецензурно) приказы", - говорила она в разговоре с одним из свидетелей.

Напомним, что Турчинов был исполняющим обязанности президента Украины, когда на Донбассе начались боевые действия.

Генеральная прокуратура считает депутата Верховной Рады Надежду Савченко и главу ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана соучастниками в попытке свержения власти.