"За войну на Донбассе": главарь "ДНР" просил Савченко отдать ему Турчинова
Главарь "ДНР" Александр Захарченко просил Надежду Савченко и Владимира Рубана отдать ему секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова после переворота.
Об этом говорится в материалах Генеральной прокуратуры, обнародованным в четверг, передает LB.ua.
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"Еще. Просьба Турчинова им лично отдать. Я говорю: просьба будет (нецензурно) проще нам самим с ним разобраться. Ну это была личная просьба этого, Захара, за войну на Донбассе и за все остальное, за его (нецензурно) приказы", - говорила она в разговоре с одним из свидетелей.
Напомним, что Турчинов был исполняющим обязанности президента Украины, когда на Донбассе начались боевые действия.
Генеральная прокуратура считает депутата Верховной Рады Надежду Савченко и главу ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана соучастниками в попытке свержения власти.