Собственная спецоперация: Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков

09:59, 22 марта 2018
Политика
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Савченко также заявила, что брала деньги только на помощь заложникам / фото УНИАН

Об этом она сказала на заседании регламентного комитета ВР, который должен рассмотреть вопрос о ее аресте, передает ТСН.

Депутат утверждает, что она ездила на оккупированную территорию, чтобы увидеть заложников террористов и обнаружить, где они находятся. Также она рассказала, что на территории ОРДЛО она покупала оружие, чтобы узнать, откуда оно поступает боевикам: или это собственное производство, или из РФ.

"Очень важно было завозить оружие и произносить власти, что оно может выстрелить против них. Я делала политическую провокацию", - сказала Савченко.

Савченко также заявила, что брала деньги только на помощь заложникам. По ее словам, проход через линию разграничения стоит около 3-5 тысяч долларов.

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Напомним, Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, сговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия из оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

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Теги: #боевики#оружие#теракт#Надежда Савченко