Собственная спецоперация: Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков

По словам Савченко, она покупала оружие, чтобы узнать, откуда оно поступает боевикам: или это собственное производство, или из РФ.

Народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что она пересекала линию разграничения. Также она подтвердила, что через эту линию перевозилось оружие.

Об этом она сказала на заседании регламентного комитета ВР, который должен рассмотреть вопрос о ее аресте, передает ТСН.

Депутат утверждает, что она ездила на оккупированную территорию, чтобы увидеть заложников террористов и обнаружить, где они находятся. Также она рассказала, что на территории ОРДЛО она покупала оружие, чтобы узнать, откуда оно поступает боевикам: или это собственное производство, или из РФ.

"Очень важно было завозить оружие и произносить власти, что оно может выстрелить против них. Я делала политическую провокацию", - сказала Савченко.

Савченко также заявила, что брала деньги только на помощь заложникам. По ее словам, проход через линию разграничения стоит около 3-5 тысяч долларов.

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Напомним, Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, сговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия из оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.