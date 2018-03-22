Савченко крикнула в Раде "Бабах!"

12:29, 22 марта 2018
Курьёзы
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Савченко снова применяет "Бабах!" / фото УНИАН

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В этот момент Савченко крикнула "Ба-бах!". После этого в зале раздался смех, передает ТСН.

Отметим, что после обвинений в подготовке теракта в парламенте Савченко сняла ироничное 16-секундное видео. "Бабах! Що, всра*ися?", - говорит нардеп в нем, тролля своих коллег из ВР, стоя в зале парламента.

Позже у Савченко заявили, что ее ролик из зала Верховной Рады нельзя трактовать как угрозу.

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Теги: #Рада#Надежда Савченко