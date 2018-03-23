Савченко грозит пожизненное заключение

В случае доказательства вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Подозреваемой в подготовке государственного переворота и терактов нардепу Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом в Шевченковском суде заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник, передает "Украинская правда".

Ходатайствуя об избрании меры пресечения в виде ареста для Савченко, он перечислил статьи, совершение преступлений по которым ей инкриминируют, и отметил, что в случае доказательства вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

"Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений ... подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой," - сказал Банник.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению); ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение. Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.