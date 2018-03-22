Россия предоставляла оружие для терактов против высшего руководства Украины - Луценко

Об этом Луценко заявил во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности.

Россия предоставляла оружие для терактов против высшего руководства Украины.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности, передает "112 Украина".

"Мы имеем факты, которые доказывают участие РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя", - сказал он.

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Как сообщалось, Луценко также заявил, что Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР. Комитет ВР по нацбезопасности и обороне еще 18 января принял решение вынести на голосование в сессионный зал постановление об исключении Савченко из его состава.