Лидеры США и Европы не поздравили Путина с победой на выборах - СМИ

Первым на победу Путина на выборах в РФ отреагировал лидер Сербии.

Лидеры США и Европы до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Тем не менее, ряд телеграмм глава РФ всё же получил.

Главы ряда бывших советских государств, а также непризнанной миром Абхазии, руководители Китая, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Боливии – этим пока исчерпывается круг поздравлений Путину, передает "Эхо Москвы".

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Первым на его победу на выборах отреагировал лидер Сербии. Председатель КНР Си Цзиньпин, недавно он получил в стране право править пожизненно, в поздравлении назвал беспрецедентно высоким уровень отношений между Москвой и Пекином.

О "высоком политическом сознании россиян и глубокой их приверженности демократии" рассуждал в поздравительной телеграмме глава Венесуэлы Николас Мадуро. Он назвал братскими обе страны.

Поздравления Путин также получил от глав Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана.

А вот ведущие мировые лидеры хранят молчание. Президент США Трамп не только не прислал поздравление, но и ничего не написал по поводу победы Путина в Twitter.

Не получил поздравления Путин и от украинского лидера. В Крыму и Севастополе голосование проводилось незаконно, заявил Петр Порошенко.

Как сообщалось, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы РФ, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов УИК.