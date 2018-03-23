Для Савченко просят содержание под стражей без залога

Сторона обвинения огласила ходатайство об избрании для депутата меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

В Шевченковском районном суде города Киева во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко сторона обвинения просит суд взять подозреваемую под стражу без альтернативы внесения залога.

Как передает корреспондент УНИАН, представители прокуратуры внесли соответствующее ходатайство.

В частности, прокуроры обосновали это ходатайство тяжестью инкриминируемых преступлений и тем, что прокуратура располагает доказательствами, что она по предварительному сговору с группой лиц планировала совершить теракты с целью уничтожить руководство государства с применением оружия и боеприпасов, заранее привезенных с временно оккупированных территорий.

Кроме того, по мнению обвинения, на свободе Савченко может попытаться реализовать преступные намерения, поскольку имеет связи с руководством террористических организаций на оккупированных территориях Украины, или может сбежать за границу или на оккупированные территории, также есть риск, что она попытается уничтожить, скрыть, исказить доказательства своей вины.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению); ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение. Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.