В Центризбиркоме РФ заявляют, что Путин набрал в Крыму и Севастополе более 90 % голосов

Разные источники сообщают, что показатель явки на оккупированном полуострове составил от 50 до 60 с лишним процентов избирателей.

Владимир Путин набрал на выборах в аннексированных Россией Крыму и Севастополе более 90 процентов голосов.

Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на данные Центризбиркома.

При этом разные источники в воскресенье вечером сообщали, что показатель явки на полуострове составил от 50 до 60 с лишним процентов избирателей.

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Портал Крым.Реалии передает, что крымско-татарские активисты рассказали о принуждении жителей полуострова (в частности, студентов и бюджетников) к голосованию.

В Москве этим вечером проходит митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине присоединения Крыма. На нем уже объявили, что Путин лидирует на выборах. Аналогичное мерпориятие уже состоялось в Чечне, власти которой заявили, что за Путина на ее территории также проголосовали более 90 процентов избирателей. Ранее наблюдатели сообщали о низкой явке на избирательных участках республики.