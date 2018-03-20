Таинственный "объект А": Савченко на брифинге жаловалась, как за ней шпионили приближенные люди

Савченко заявила, что «создавала сюрреализм» во время разговоров с «Объектом А» о «газовой камере» и теракте в Верховной Раде.

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что намеренно «создавала сюрреализм» во время разговоров с «Объектом А» о «газовой камере» и совершении теракта в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга в парламенте.

"Я начала создавать сюрреализм. Сюрреализм заключался в том, что не только - как Луценко говорил - гранатами в разные стороны, минометом по куполу, я рассказывала все самые мыслимые и немыслимые операции, при этом постоянно советуясь с "Объектом А".

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"Объект А" давал, например, свои предложения. Кроме того, что вы услышите, и то, что заявлял Луценко, от "Объекта А" было еще предложение съездить на день рождения Турчинова, которое где-то там в конце - 30 или 31 марта - где собирается вся политическая верхушка, как всегда очень пышно в такое сложное время для Украины, отпраздновать свои очередные праздники» , - заявила Савченко.

"Мы разрабатывали и расставляли схемы, где можно, как можно, какими методами ликвидировать верхушку власти. Все это "Объект А" постоянно записывал на аппаратуру при нем", - добавила она.

По словам Савченко, также звучали идеи о запуске в Верховную Раду ядовитого газа через вентиляционную систему.

"Я даже подбрасывала другие идеи. В парламенте от коллег, когда я шутила на эту тему:" А не двинуть сюда гранату?", коллеги советовали лучше в фильтровую систему запустить газ и сделать газовую камеру", - отметила депутат.

"Такие сюрреалистические события тоже доносились. "Объект А" должен был все это фиксировать. Фиксировать и постоянно передавать для того, чтобы можно было составить эту политическую провокацию, которая на данный момент произошла", - добавила Савченко.

В то же время Савченко отметила, что под "Объектом А" подразумевает несколько человек, которые якобы планировали ее убить по приказу Администрации президента. При этом она отказалась называть фамилии.

"После того, как на меня вышли люди с оккупированных территорий с желанием помочь Украине сделать восстание на оккупированных территориях, примерно в этот период ко мне пришел "Объект А", которому была поставлена задача на мою ликвидации от Банковой. Почему называю "Объект"? Потому что это не один человек."Объект А" я приблизила к себе максимально близко. На "Объект А" я вывела людей, которые хотели контактировать с той стороны", - сообщила она.

По словам Савченко, задачи "Объекту А" ставили разные структуры, и именно после контакта с ним она "попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию".

Впоследствии, отметила Савченко, все действия записывались в офисах, где проходили встречи с "Объектом А": гостиницах, воинских частях, в "серой зоне".

Как пояснила депутат, "Объект А" был ей интересен для того, чтобы упрощать переходы через линию разграничения во время операции по освобождению пленных.