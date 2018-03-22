Савченко принесла на комитет Рады гранаты (фото, видео)

Савченко достала из пакета фрукты и положила перед собой.

Народный депутат Надежда Савченко принесла на заседание регламентного комитета ВР, который рассматривает представление относительно снятия с нее неприкосновенности, два граната.

"Очень важно было показать сейчас вам, что вы ходите очень близко возле смерти. Вас всех пугает, были ли у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты. Гранаты были. Вот. Гранаты были", - сказала Савченко, слова которой передает "Украинская правда".

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Она взяла пакетик, лежавший у нее на столе, достала два фрукта и положила перед собой.

Савченко также рассказала об инциденте в Верховной Раде 15 марта, откуда ее вывели якобы из-за гранаты в сумке.

По ее словам, эти слухи распустил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Когда я зашла в Верховную Раду, и пошел слух, которых пустил Матиос, что я несу гранаты, потому что у меня тяжелая сумка. Там было две пачки бумаги, ну и конечно гранаты (Савченко указала на фрукты перед собой – Ред.), то вы бы видели реакцию Верховной Рады – люди вытягивали карточку и перелезали по стульям. Им говорили, что разлет Ф-1 200 м – посчитайте периметр – вы далеко не убежите, то это превращалось в сказочный цирк", - сказала Савченко.