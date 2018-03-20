"Бабах! Що, вс**лися?": у Савченко прокомментировали странный ролик (видео)

Представитель Надежды Савченко подчеркнула, что в ролике все сказано.

Ролик народного депутата Надежды Савченко из зала Верховной Рады нельзя трактовать как угрозу.

Об этом в комментарии для InfoResist заявила пресс-секретарь парламентария Татьяна Проторченко.

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"Где там угроза? Дети играются пистолетами — это угроза или нет? Не надо искать дополнительный смысл там, где его нет. Весь смысл показан таким, каким он есть", — сказала она.

Представитель парламентария подчеркнула, что в ролике все сказано.

"Все, что происходит в Раде, абсурдно. Это абсурд. Это моя точка зрения. То, как люди себя ведут. Они оторвались от земли", — отметила Проторченко.

Ранее в сети появилось странное 16-секундное видео с нардепом Надеждой Савченко в Верховной Раде. "Бабах! Що, всра*ися?", - говорит нардеп в нем, тролля своих коллег из ВР, стоя в зале парламента.