Савченко об "объекте А": я прекрасно понимала, что за мной следят и "могут ликвидировать"

Нардеп Надежда Савченко заявила, что все время делала вид, что доверяет человеку, который за ней следил.

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что знала, что почти год за ней следили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге.

"С объектом "А", приставленным ко мне, я живу уже практически год", - сказала она и подчеркнула, что это была ситуация, когда по "морально-эмоциональному состоянию" это было похоже на тюрьму, где за ней следят 24 часа в сутки.

Она сообщила: "Мне очень скоро стало понятно по поведению объекта - человек, который к тебе подходит с чистыми помыслами, так не поступает".

По словам депутата, ситуация продолжалась почти год, когда "я прекрасно понимала, что за мной следят, не просто следят, а меня могут ликвидировать".

Савченко подчеркнула, что в такой ситуации ей все время приходилось разыгрывать роль перед объектом "А" - что она ему доверяет, а также приходилось думать, с кем встречаться, чтобы не нанести вред другим людям.

Она подчеркнула, что речь идет о проживании с объектом "А" не в прямом смысле, а в эмоциональном плане.

Говоря об объекте "Б", Савченко отметила, что "это не один человек". "Я офицер Вооруженных сил Украины, и меня учили государственную тайну не раскрывать даже врагу, даже под допросом, под пытками, поэтому я вряд ли буду это журналистам говорить".

Говоря об оружии, которое перевозилось с оккупированной территории, она отметила, что "не вникала во все специальные операции". При этом отметила, что оружие могло завозиться для того, чтобы посмотреть откуда оно, то есть оно с "нашей территории, с взорванных складов, или оно завезено из России с заводов-производителей, или оно создается на местах".

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с арсеналом оружия, спрятанного в мебели.

9 марта председатель СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбе удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре столицы, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.

15 марта Савченко вызвали в СБУ на допрос по делу Рубана.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. Луценко заверил, что следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.