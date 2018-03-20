Савченко об "объекте А": я прекрасно понимала, что за мной следят и "могут ликвидировать"

17:39, 20 марта 2018
Политика
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Савченко заявила, что знала о слежке за ней в течение года / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге.

"С объектом "А", приставленным ко мне, я живу уже практически год", - сказала она и подчеркнула, что это была ситуация, когда по "морально-эмоциональному состоянию" это было похоже на тюрьму, где за ней следят 24 часа в сутки.

Она сообщила: "Мне очень скоро стало понятно по поведению объекта - человек, который к тебе подходит с чистыми помыслами, так не поступает".

По словам депутата, ситуация продолжалась почти год, когда "я прекрасно понимала, что за мной следят, не просто следят, а меня могут ликвидировать".

Савченко подчеркнула, что в такой ситуации ей все время приходилось разыгрывать роль перед объектом "А" - что она ему доверяет, а также приходилось думать, с кем встречаться, чтобы не нанести вред другим людям.

Она подчеркнула, что речь идет о проживании с объектом "А" не в прямом смысле, а в эмоциональном плане.

Говоря об объекте "Б", Савченко отметила, что "это не один человек". "Я офицер Вооруженных сил Украины, и меня учили государственную тайну не раскрывать даже врагу, даже под допросом, под пытками, поэтому я вряд ли буду это журналистам говорить".

Говоря об оружии, которое перевозилось с оккупированной территории, она отметила, что "не вникала во все специальные операции". При этом отметила, что оружие могло завозиться для того, чтобы посмотреть откуда оно, то есть оно с "нашей территории, с взорванных складов, или оно завезено из России с заводов-производителей, или оно создается на местах".

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с арсеналом оружия, спрятанного в мебели.

9 марта председатель СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбе удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре столицы, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.

15 марта Савченко вызвали в СБУ на допрос по делу Рубана.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. Луценко заверил, что следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.

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Теги: #Надежда Савченко#брифинг