"Щас вс**теся!": Савченко объяснила, почему не собирается отдавать звезду Героя Украины

Нардепу инкриминируют подготовку теракта с целью свержения власти.

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что не откажется от Звезды Героя Украины и от депутатского мандата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила с трибуны Верховной Рады.

"Щас всретеся!", - пренебрежительно обратилась она к парламентариям с трибуны в зале Верховной Рады, передает ТСН.

"Что дороже? Что стоит предать первым? Положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы? Или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят?", - спросила Савченко.

По ее словам, люди, которые ее поддерживают, убеждают не отдавать Звезду Героя, но "они поймут, если я ее отдам на растерзание тем, кто будет потом пороховодить".

Как отметила Савченко, звание дается нелегко, поэтому она его не предаст, а мандат дает возможность представлять народ Украины в Верховной Раде, которую она назвала "гнилой ямой".

Савченко убеждена, что сегодня украинцы "и с той, и с этой стороны хотят мира", а "единственным злом, которое не дает мира в Украине, является украинская власть. А зло вне Украины, которое не дает мира, это российская власть".

По словам депутата, руководителям Майдана удалось прийти во власть, но людям, которые были на Майдане, не удалось изменить систему.

Савченко отметила, что от теракта в парламенте остановило то, что есть работники аппарата ВР, технические работники, гости и "люди, которые постоянно нас критикуют", то есть журналисты, и эти люди являются "вашими ангелами-хранителями: не было бы их, то люстрация у вас была бы уже давно". Реакция народных депутатов на эти слова была очень негативной.

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Также Савченко заявила, что на видео, которое продемонстрировал в сессионном зале генеральный прокурор Юрий Луценко, содержатся якобы ее специальные разговоры на камеру.

Как сказала Савченко, не только она, а весь украинский народ думает о том, чтобы разрушить Верховную Раду. "Вы ничего не сделали за 4 года, чтобы война, которую вы начали, деля портфели, не пришла к вам в парламент", - сказала она.

По ее словам, если отцу приходится подрывать гранату в суде, чтобы добиться справедливости, если героям АТО приходится завершать жизнь самоубийством, "а пуля в лоб так и не прилетела к тому, кто кричал и так просил себе пулю в лоб, не я буду ваша опасность в парламенте, а вашей опасностью будет ваш народ".

После этого Савченко прекратила выступление. Когда председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил продолжить, она дала понять, что собирается молчать следующие 10 минут, поскольку ей для выступления предлагалось 15 минут, из которых она говорила не более 5 минут. Но Парубий заявил, что парламент не будет ждать ее молчания, а переходит к выступлениям народных депутатов.