Холодницкий подтвердил, что нашел "жучок" в своем офисе

11:16, 22 марта 2018
Политика
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Глава САП рассказал, какими своими достижениями гордится / Фото УНИАН

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Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

«Да, я нашел аппарат, похожий на трактующийся как прослушивание», - сказал прокурор.

На вопрос, известно ли ему, кому принадлежит это устройство, Холодницкий ответил: «Не знаю. Я жду официального ответа от правоохранительных органов. В ближайшее время его получу».

По его словам, он нашел прибор 6 марта, и сейчас он приобщен к материалам уголовного производства.

Комментируя по просьбе УНИАН информацию о том, что якобы этот прибор принадлежит Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), Холодницкий заявил: «Не готов сказать. НАБУ и САП должны работать вместе. Я думаю, что это какая-то провокация».

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Теги: #прослушка#Назар Холодницкий