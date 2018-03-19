ВР в четверг рассмотрит представления на Савченко: у Порошенко анонсировали видео, которое "шокирует все общество"

ВР в четверг рассмотрит представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко.

Верховная Рада Украины рассмотрит представлениея Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте внефракционного народного депутата Надежды Савченко в четверг, 22 марта.

Об этом заявила представитель президента в ВР, народный депутат Украины из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко, сообщили в пресс-службе «БПП».

«В среду будет рассматриваться вопрос на комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция «БПП» будет голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокируют все общество», - отметила Луценко.

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Также она сообщила, что фракция «БПП» поддержит законопроект, которым предусматривается предоставление разрешения на досмотр вещей народных депутатов Украины при входе в парламент.

«Мы не знаем серых лошадей, которые есть в парламенте. Поэтому наша фракция будет поддерживать законопроект о разрешении на досмотр вещей депутатов при входе в парламент. Мы его уже зарегистрировали и будем поддерживать».

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания относительно совершения теракта в сессионном зале ВР.