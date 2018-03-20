В Николаеве активисты требовали отставки председателя ОГА Савченко из-за самоубийства Волошина (видео)

На митинге за отставку Савченко собрались около сотни горожан.

Сегодня в Николаеве под зданием областной государственной администрации состоялся митинг, участники которого требовали отставки губернатора Алексея Савченко и непредвзятого расследования дела о гибели и.о. руководителя КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина.

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Как передает корреспондент УНИАН, на митинг собралось около сотни горожан и представителей проукраинских общественных организаций, которые с помощью соцсетей договорились выйти на акцию протеста.

Участники мероприятия держали в руках плакаты с перечеркнутым изображением губернатора Николаевщины и надписью «Отставка Савченко». Подобными листовками активисты обклеили входные двери здания ОГА.

Также митингующие, обвиняющие руководство Николаевщины в доведении бывшего боевого летчика и участника АТО до самоубийства, собирали подписи под обращением к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой освободить Савченко от должности председателя Николаевской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 18 марта герой АТО, летчик, и.о. руководителя аэропорта «Николаев» Владислав Волошин совершил самоубийство в своей квартире, выстрелив из боевого пистолета. Пострадавший был срочно госпитализирован, но скончался в больнице.

По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».