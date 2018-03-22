"Жуйте гранаты" - "Может, метнуть?": Савченко поссорилась с Луценко на комитете Рады

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков и подготовку терактов.

Во время заседания Регламентного комитета касательно дела Надежды Савченко между депутатом и генеральным прокурором Юрием Луценко возникла ссора. Савченко заговорила о якобы причастности главы ГПУ к преступлениям во время Евромайдана, что его разозлило.

Об этом сообщает ТСН. "Не надо меня, Надя, пугать тем, чтобы я помнил о близости смерти. Я перед ней был на 31 день голодания и я знаю, что это такое. Только я тогда сбросил 23 кг и получил 16 дырок в желудке, а ты вышла набитая российской пропагандой: об оружии на Майдане, про деньги на Майдане", - обратился Луценко к депутатки.

"Я была на Майдане и видела твои преступления", - ответила она. "Жуйте гранату", - посоветовал ей генпрокурор, поскольку нардеп принесла фрукты на заседание.

"Я напомню вам историю, если вы хотите про хунту. 1934 год. Австрия. 130 переодетых в австрийскую форму фашистских спецназовцев захватывают правительственный квартал", - начал он. "Так, историк у нас генеральный прокурор. Может вам лучше преподавать?", - спросила Савченко.

"... стреляют в премьер-министра. Окажем помощь только тогда, когда подпишешь о капитуляции и присоединения к фашистской Германии. Он умирает от раны, но этого не делает. Через четыре года Австрия стала частью Рейха и начались невиданные убийства-зверства миллионов людей. Далека эта история для вашего образования, Надя? Окей. Вспомните Крым. С чего он начался?", - сказал глава ГПУ.

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"Из того, что вы портфели делили", - парировала нардеп.

"С захвата правительственного квартала. И отделились от Украины. С этого начались смерти", - добавил Луценко.

Савченко пыталась прервать Луценко. Он снова повторил фразу "Жуйте гранаты". На что она ответила: "Может, метнуть?".

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны.

В тот же день генпрокурор внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

Комитет ВР признал законными и обоснованными представление ГПУ о разрешении на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.