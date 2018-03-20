Никогда не думала о подрыве Рады так, чтобы "погибли невинные вместе с виновными" - Савченко

16:08, 20 марта 2018
Политика
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Савченко говорит, что нардепы испугались после слухов о наличии у нее оружия / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

"Никогда в жизни не допускала даже в мыслях и не допущу, чтобы такие мысли возникли у любого, что ВР можно взорвать так, чтобы погибли невинные вместе с виновными. Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана - им было все равно умирают виновные или невинные люди. Им нужна была кровь, чтобы прийти ", - заявила депутат.

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"Я не они. Никогда в жизни не взорвалась в ВР ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа", - добавила Савченко.

Как сообщал УНИАН, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

Луценко заверил, что следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.

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Теги: #Верховная Рада#теракт#Надежда Савченко