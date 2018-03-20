Никогда не думала о подрыве Рады так, чтобы "погибли невинные вместе с виновными" - Савченко
Народный депутат Надежда Савченко говорит, что не допускает, что Верховную Раду можно взорвать, если там есть невинные люди.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.
"Никогда в жизни не допускала даже в мыслях и не допущу, чтобы такие мысли возникли у любого, что ВР можно взорвать так, чтобы погибли невинные вместе с виновными. Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана - им было все равно умирают виновные или невинные люди. Им нужна была кровь, чтобы прийти ", - заявила депутат.
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"Я не они. Никогда в жизни не взорвалась в ВР ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа", - добавила Савченко.
Как сообщал УНИАН, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.
Луценко заверил, что следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.