Никогда не думала о подрыве Рады так, чтобы "погибли невинные вместе с виновными" - Савченко

Депутат не допускает, что Верховную Раду можно взорвать, если там есть невинные люди.

Народный депутат Надежда Савченко говорит, что не допускает, что Верховную Раду можно взорвать, если там есть невинные люди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

"Никогда в жизни не допускала даже в мыслях и не допущу, чтобы такие мысли возникли у любого, что ВР можно взорвать так, чтобы погибли невинные вместе с виновными. Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана - им было все равно умирают виновные или невинные люди. Им нужна была кровь, чтобы прийти ", - заявила депутат.

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"Я не они. Никогда в жизни не взорвалась в ВР ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа", - добавила Савченко.

Как сообщал УНИАН, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

Луценко заверил, что следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.