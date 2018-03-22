Гипнотизирует?: Савченко в Раде "расстреливала глазами" Луценко (фото)
Генеральный прокурор Юрий Луценко зачитывает обвинения в адрес нардепа Надежды Савченко с трибуны Рады.
Народный депутат Савченко стоит прямо перед главой ГПУ и смотрит на него. "Савченко подошла к трибуне, стоит перед Луценко и не двигается", - подписал в своем Twitter нардеп Сергей Лещенко фото.
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Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.
В четверг, 22 марта, в Комитете Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента единогласно проголосовали за все три представления генпрокурора и рекомендовали Раде разрешить арест Савченко.
Началось рассмотрение санкции на снятие неприкосновенности и арест Савченко в Раде. Савченко подошла к трибуне, стоит перед Луценко и не двигается pic.twitter.com/iHRjKZDVJ8— Leshchenko (@Leshchenkos) March 22, 2018