Трамп поздравил Путина вопреки инструкциям советников - СМИ

Трампу были выданы информационные материалы, на которых о выборах Путина заглавными буквами было написано "Не поздравлять".

Советники президента США по национальной безопасности рекомендовали Дональду Трампу не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Как пишет газета The Washington Post, 20 марта перед телефонным разговором американского и российского лидеров Трампу были выданы информационные материалы, на которых заглавными буквами было написано «Не поздравлять», передает Meduza.

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Трамп то ли не заметил эту ремарку, то ли проигнорировал ее, отмечает Русская служба Би-би-си. По данным Washington Post, советники Трампа просили поднять в разговоре с Путиным тему об отравлении в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако он сделал ровно наоборот - поздравил Путина и не обсудил дело Скрипаля.

20 марта пресс-служба Кремля сообщила, что Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и поздравил его с "победой на президентских выборах". Среди прочего стороны обсудили ситуацию вокруг Сирии, Украины и КНДР. Тема об отравлении Скрипалей в ходе беседы не рассматривалась, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы очень хорошо поговорили, и, полагаю, мы встретимся в не самом далеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля", - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, беседа Трампа с Путиным вызвала критику в США. В частности, сенатор Джон Маккейн назвал поздравления Трампа оскорблением для россиян, которым «было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах».

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, в свою очередь, заявила, что звонок Трампа носил протокольный характер.

Белый дом ранее был против поздравлений. В понедельник, 20 марта, победу Путина комментировал пресс-секретарь американского президента Хоган Гидли. Он сказал журналистам, что победа Путина не стала для Вашингтона сюрпризом, а телефонный звонок в Кремль не был запланирован.