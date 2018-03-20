Савченко о "подрыве Рады": это не теракт, а политическая провокация, чтобы показать власть смешной

Савченко рассказала, что вместе с объектом А они разрабатывали схемы и методы, которыми "можно ликвидировать верхушку власти".

Депутат Надежда Савченко призналась, что вела разговоры об организации террактов - но называет это спецоперацией.

Савченко призналась, что после возвращения из РФ в Украину продолжала общаться с теми, с кем общалась в российском плену, – и те якобы готовы были "взрывать ситуацию на оккупированных территориях изнутри", сообщает "Украинская правда".

Читайте такжеСавченко говорит, что нардепы советовали ей отравить парламент газом (видео)"После того, как на меня вышли люди с оккупированных территорий, с желанием помочь Украине сделать восстание на оккупированных территориях, в тот же период примерно ко мне пришел объект А, которому была поставлена задача на мою ликвидацию", – заявила она.

Савченко отметила, что планировала устроить политическую провокацию.

"Когда объект А вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию", – заявила нардеп.

"Это не теракт, это – политическая провокация, чтобы показать власть смешной", – утверждает Савченко.

По ее словам, на видеозаписях зафиксирован офис, конспиративный отель, где она встречалась с объектом А, а также записи из военных частей и полигонов, из серой зоны.

Читайте такжеСавченко заявила, что в АП отдавали приказ о ее физической ликвидации"Объекту А было интересно фиксировать все, что я делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм, который заключался в том, что – не только, как рассказывал Луценко, гранатами в разные стороны, минометом по куполу – я рассказывала все самые возможные и невозможные операции, при этом постоянно советуясь с объектом А. Объект А давал свои предложения", – сказала депутат.

Савченко рассказала, что вместе с объектом А они разрабатывали схемы и методы, которыми "можно ликвидировать верхушку власти".

"Как договаривались об этой спецоперации – я не вникала во все подробности. Я просто предоставляла доступ одних людей к другим и контакт им", – сказала она.