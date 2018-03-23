Савченко планировала покушения на Порошенко, Авакова и Турчинова – прокурор

По словам стороны обвинения, Савченко хотела насильственным путем свергнуть конституционный строй в Украине

Нардеп Надежда Савченко планировала покушения на высшее руководство государства, в том числе на президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.

Об этом во время судебного заседания по избранию Савченко меры пресечения заявил прокурор Александр Банник, передает "112 Украина".

"Во время пребывания президента Украины, народных депутатов Украины, премьер-министра украины, членов Кабинета министров Украины, государственных и общественных деятелей на заседании ВРУ с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел здания в правительственном квартале в Киеве. А именно ВРУ здания по адресу ул. Грушевского, 5, здания АП по адресу ул. Банковая, 11, жилых домов, расположенных на указанных и прилегающих улицах. Одновременно с этим с использованием гранат осуществить взрыв внутри здания ВРУ по адресу ул. Грушевского, 5, а с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств убить указанных государственных деятелей, которые будут присутствовать на заседании ВРУ, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, совершать действия по пресечению террористического акта", - отметил Банник.

"В ночное время суток осуществить вооруженный захват и удержание здания ВРУ по адресу ул. Грушевского, 5, чем препятствовать деятельности ВРУ. При этом, применяя огнестрельное оружие и взрывные устройства, убить сотрудников правоохранительных органов, которые будут охранять указанное здание. Одновременно с использованием гранатометов, минометов, огнестрельного оружия, взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на помещение и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности президента Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других общественных и государственных деятелей с целью противоправного лишения их жизни", – отметил прокурор.

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Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.

После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката, она была задержана и провела ночь в СИЗО СБУ.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".

Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию".