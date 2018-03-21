"Прослушку" в кабинете Холодницкого установили сотрудники НАБУ - СМИ

01:39, 21 марта 2018
Политика
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Холодницького прослушивали / фото УНИАН

Материалы прослушивания находятся у генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил источник Censor.net.

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Руководители ГПУ, НАБУ и САП пока не раскрывают новых деталей операции.

Ранее сообщалось, что "жучки" были заложены в аквариум.

Как сообщал УНИАН, 20 марта СМИ писали овозможной отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

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Теги: #НАБУ#САП#Назар Холодницкий