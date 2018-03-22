Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов - Луценко (видео)

Савченко и Рубан, по словам Луценко, искали соучастников и исполнителей теракта в течение лета-осени 2017 года.

Народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности, передает "112 Украина".

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"В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом 2017 года народный депутат Украины Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО. Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.

Комитет ВР по нацбезопасности и обороне еще 18 января принял решение вынести на голосование в сессионный зал постановление об исключении Савченко из его состава. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса освобождения заложников и публикации списков их фамилий.

21 марта Савченко написала на своей странице в Facebook, что обжаловала в Верховном суде решение парламента об исключении ее из комитета.