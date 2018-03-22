Савченко рассказала, как агент СБУ пытался завербовать ее через постель

Савченко на заседании комитета Рады заявила, что не "ведется" на "дешевые вербовки".

В четверг, 22 марта, комитет Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассматривает три представления генерального прокурора Юрия Луценко о народном депутате Надежде Савченко. Речь идет о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Савченко.

Выступая, она рассказала, как ее пытался завербовать агент СБУ, "в первый же день знакомства затягивая в постель".

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"Не получается тебя - затягивают твою сестру. Не получается сестру - затягивают твою помощницу. Ну, как-то, знаете - у него не встал, у меня не взмокло. Ну, так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки", - сказала Савченко.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны. Она обжаловала это решение в Верховном суде.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

Комитет ВР по нацбезопасности и обороны еще 18 января принял решение вынести на голосование в сессионный зал постановление об исключении Савченко из его состава. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о действиях Савченко в решении вопроса освобождения заложников и публикации списков их фамилий.