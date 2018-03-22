Регламентный комитет единогласно рекомендовал Раде разрешить арест Савченко

Регламентный комитет парламента рекомендовал Верховной Раде поддержать все три представления Генерального прокурора - о разрешении на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины признал законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Юрия Луценко в отношении внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом комитет дал разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

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По все три представления депутаты проголосовали единогласно.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

В тот же день генпрокурор внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.

Комитет ВР по нацбезопасности и обороне еще 18 января принял решение вынести на голосование в сессионный зал постановление об исключении Савченко из его состава. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса освобождения заложников и публикации списков их фамилий.

21 марта, Савченко написала на своей странице в Facebook, что обжаловала в Верховном суде решение парламента об исключении ее из комитета.