Регламентный комитет единогласно рекомендовал Раде разрешить арест Савченко
Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины признал законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Юрия Луценко в отношении внефракционного народного депутата Надежды Савченко.
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом комитет дал разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.
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По все три представления депутаты проголосовали единогласно.
Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.
В тот же день генпрокурор внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.
Комитет ВР по нацбезопасности и обороне еще 18 января принял решение вынести на голосование в сессионный зал постановление об исключении Савченко из его состава. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса освобождения заложников и публикации списков их фамилий.
21 марта, Савченко написала на своей странице в Facebook, что обжаловала в Верховном суде решение парламента об исключении ее из комитета.