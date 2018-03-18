В Украине разрешают проголосовать за президента РФ только по дипломатическому паспорту
Отряды Нацполиции и Нацгвардии Украины ограничили доступ к дипломатическим представительствам России, на территории которых расположены избирательные участки для голосования на президентских выборах, которые проходят сегодня, 18 марта, сообщает МВД Украины.
Попасть в помещение могут только те, кто имеет дипломатический паспорт.
Напомним, что в посольствах РФ в Киеве, Львове, Одессе и Харькове с утра должны были открыться четыре избирательных участка. Однако 16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России доступ к российским дипломатическим учреждениям в Украине будут иметь только лица с дипломатическим статусом.
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Такое решение было принято из-за того, что Россия не отказалась от проведения выборов своего президента на территории оккупированного Крыма.
Как сообщалось ранее, в РФ стартовали президентские выборы. По предварительной информации, они состоятся во всех 85 регионах, на более чем 97 тысяч 300 избирательных участках на территории РФ и на 401 участке за рубежом. По предварительным прогнозам, в них может принять участие более 100 млн человек.
Действующий президент России Владимир Путин уже посетил участок, где отдал голос за самого себя.
#Киев:НПУ и НГУ обеспечивают публичный порядок и безопасность возле дипломатических и консульских учреждения страны-агрессора.Согласно решению МВД и ноты МИДА, доступ к помещениям граждан РФ для голосования,кроме лиц с дипломатическим статусом, ограничено.Просим соблюдать законы pic.twitter.com/8BqWkPomjd— МВД Украины (@MVS_UA) March 18, 2018