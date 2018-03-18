В Украине разрешают проголосовать за президента РФ только по дипломатическому паспорту

10:38, 18 марта 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Попасть в помещение могут только те, кто имеет дипломатический паспорт.

Напомним, что в посольствах РФ в Киеве, Львове, Одессе и Харькове с утра должны были открыться четыре избирательных участка. Однако 16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России доступ к российским дипломатическим учреждениям в Украине будут иметь только лица с дипломатическим статусом.

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Такое решение было принято из-за того, что Россия не отказалась от проведения выборов своего президента на территории оккупированного Крыма.

Как сообщалось ранее, в РФ стартовали президентские выборы. По предварительной информации, они состоятся во всех 85 регионах, на более чем 97 тысяч 300 избирательных участках на территории РФ и на 401 участке за рубежом. По предварительным прогнозам, в них может принять участие более 100 млн человек.

Действующий президент России Владимир Путин уже посетил участок, где отдал голос за самого себя.

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