"Я его не боюсь": СМИ опубликовали переписку застрелившегося летчика Волошина (фото)

Волошин хотел писать заявление на увольнение, но председатель ОГА продлил ему контракт.

Совершивший самоубийство военный летчик и и.о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин, как свидетельствует его переписка, задумывался о таком поступке еще несколько недель назад.

"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять... Суицидальные наклонности, мысли меня уже неделю не покидают", - писал Волошин своему собеседнику еще 21 февраля, передают НикВести.

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Далее он делится с ним копиями поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы скандальных ремонтных работ в аэропорту.

Далее из переписки видно, что Волошин хотел писать заявление на увольнение, но глава ОГА продлил ему контракт: "Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы".

Как сообщали местные СМИ, 18 марта в Николаеве застрелился и. о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин. После выстрела он оставался жив, находившиеся дома близкие вызвали "скорую", но пострадавший скончался.

Также сообщалось, что причинами самоубийства Волошина могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта.