Луценко внес в ВР представления о задержании и аресте Савченко (фото)
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в ВР представление о привлечении к ответственности, задержании и аресте внефракционного народного депутата Надежды Савченко.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook. Кроме того, она разместила тексты представлений.
Так, Луценко просит парламент дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины.
В другом представлении просит парламент дать согласие на задержание Савченко.
В третьем представлении просит парламент дать согласие на избрание депутату Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.
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При этом, в своем письме на имя председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия генпрокурор отмечает, что к представлениям прилагаются материалы, где содержится обоснование по этим представлениям на 174 листах.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, Луценко в ВР заявил, что "у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко - народный депутат Украины - лично планировала..., лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет". Луценко отметил, что правоохранители имеют неопровержимые доказательства, и сегодня он внесет в ВР представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.