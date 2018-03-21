Сытник назвал «провокационными статьями» публикации о прослушке Холодницкого

По словам директора НАБУ, в Верховной Раде в свое время «кричали с трибуны о причастности Сытника к убийству».

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал «провокационными статьями безответственных журналистов» публикации в некоторых СМИ о якобы прослушивании кабинета руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Читайте такжеХолодницкий подозревает, что его прослушивают

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Сытник заявил в Брюсселе во время круглого стола, посвященного борьбе с коррупцией в Украине.

«Журналисты пишут информацию, которая не подтверждена ни одним официальным источником. Как я могу это комментировать? Как я могу комментировать, когда некоторые журналисты - им, возможно, необходимо пройти экспертизу... Поэтому комментировать это не совсем уместно... Сейчас складывается такая ситуация, когда подталкивают к определенным комментариям. Эти определенные провокационные статьи и заявления неких безответственных журналистов я не имею ни возможности, ни морального права комментировать», - подчеркнул Сытник.

По словам директора НАБУ, в Верховной Раде в свое время «кричали с трибуны о причастности Сытника к убийству».

«К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея никакого официального комментария уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, я читаю - фантастический роман просто отдыхает. К сожалению, это специфика именно украинского медийного пространства», - сказал он.

По словам Сытника, если «мы говорим о работе НАБУ и антикоррупционной прокуратуры, то за последние дни завершили расследование ряда громких дел, в том числе в отношении одного следователя Генеральной прокуратуры».

«Обратите внимание, что журналисты, которые ценят свою репутацию в Украине, пока не пишут. Холодницкий сейчас в Брюсселе, и я думаю, что у вас есть возможность задать ему вопросы, что он нашел в своем кабинете», - добавил он.

Кроме того, Сытник подчеркнул, что не допустит какого-либо контроля над деятельностью НАБУ или САП.

«Детективы бюро расследуют, прокуроры САП наблюдают. И если кто-то надеется, что в ближайшее время этот процесс будет уничтожен или взят под контроль, - это не совсем просто, я этого просто не допущу, чтобы кто-то взял под контроль из власти то, что происходит в НАБУ и антикоррупционной прокуратуре», - заявил глава НАБУ.

По словам Сытника, он мечтает, чтобы НАБУ, когда он уйдет с должности, «работало так же, и даже лучше».

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали о том, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого.

В свою очередь народный депутат от «Самопомочи» Егор Соболев заявил, что Холодницкий не подал в отставку, но его к этому решению будут «подталкивать».