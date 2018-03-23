Суд взял Савченко под стражу на 59 суток без права на залог

Савченко во время заседания суда заявила, что оружие, которое было обнаружено в воинской части в Хмельницкой области, не предназначалась для терактов, а для Вооруженных сил Украины.

Шевченковский районный суд города Киева избрал внефракционному народному депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток до 20 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынес председательствующий по делу судья Евгений Сидоров.

"Ходатайство, заявленное прокурором Генеральной прокуратуры Банниковым о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к подозреваемой Савченко удовлетворить. Применить к Савченко мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, взять Савченко под стражу в зале суда", - говорится в постановлении.

Читайте такжеЗамглавы СБУ: новых доказательств в деле Савченко "быть не может"

Кроме того, в тексте решения говорится, что срок содержания под стражей продлится 59 суток - до 20 мая 2018 года, и данное постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 суток со дня его оглашения.

Следует отметить, что, обосновывая это решение, судья заметил, что за совершение одного из инкриминируемых ей правонарушений предусмотрено пожизненное лишение свободы, а также, что она, имея статус народного депутата, может свободно перемещаться через линию разграничения, и имеет личные отношения с руководителями террористических организаций, и может скрываться от органов досудебного расследования.

Кроме того, по словам судьи, следствие еще не провело весь комплекс следственных действий и не установило все обстоятельства и всех лиц - соучастников преступлений, а также не установлено место хранения орудий преступлений.

Судья отметил, что она как депутат владеет огнестрельным оружием, что также стало аргументом для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.