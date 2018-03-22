Савченко сообщили о подозрении и задержали в Раде (видео)

Следователь зачитал Савченко подозрение и сообщил, что ее задержали.

Следователь Службы безопасности Украины Александр Томусяк в здании Верховной Рады сообщил народному депутату Надежды Савченко о подозрении в совершении преступления.

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Как передает корреспондент УНИАН, следователь сказал Савченко: «На основании постановления Верховной Рады от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата Украины Савченко неприкосновенности и предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание, а также избрание меры пресечения в порядке ст. 208 УПК Украина, задерживаю Вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК, ч. 1 ст. 114, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 112 УК и ч. 1 ст. 258 УК. Вручаю Вам памятку подозреваемого лица и предлагаю Вам пройти со мной в Управление СБУ в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания и применения к Вам мер, предусмотренных законодательством".

Томусяк предложил Савченко поехать в СБУ на автомобиле, но она в ответ предложила пройтись пешком. Следователь согласился.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе со следователем нардеп зашла в Управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Под зданием находятся представители СМИ и сторонники Савченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела внесенные 15 марта генпрокурором Луценко представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Депутаты дали свое согласие по всем трем представлениям.

Во время оглашения представления Луценко продемонстрировал народным депутатам видео, на котором лица, похожие на депутата Савченко и руководителя ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана, обсуждают план совершения теракта в ВР.

В ГПУ инкриминируют Савченко совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.