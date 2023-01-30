В ближайшие дни в Украине ожидается комфортная температура, а в конце недели ударят морозы.

В ближайшие дни погода в Украине станет более неустойчивой, ожидаются осадки, однако температура будет комфортной. В конце недели в стране похолодает. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"Уже с первых дней новой недели ожидается возобновление западного переноса в атмосфере, в результате чего на территорию Украины начнут поступать влажные воздушные массы атлантического происхождения", - пояснил синоптик.

По его словам, активизация циклонической деятельности повлечет повышение температурного фона.

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"Ближе к выходным за счет постепенной перестройки синоптических процессов, произойдет поступление воздушных масс с севера, в результате температура воздуха начнет снижаться, наиболее ощутимо на Правобережье нашей страны", - прогнозирует Кибальчич.

Он добавил, что ожидается периодическое выпадение осадков в виде снега и дождя. А на большей части территории Украины восстановится снежный покров, кроме юга.

В частности, по данным синоптика, на выходных температура ночью будет опускаться до -5...-10 градусов, а днем будет от -5° до 0°.

Изменение погоды в Украине: что известно

По данным Погода УНИАН, ближайшей недели в Украине ожидается много осадков.

В то же время народный синоптик Станислав Щедрин предупреждает, что с 3 февраля в Украину придет мощный циклон, который принесет нам метели и сильные снегопады.

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