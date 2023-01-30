Снег, мокрый снег и дожди в Украине ожидаются каждый день на протяжении всей недели.

В ближайшую неделю в Украине будет много осадков. Снег, мокрый снег и дожди затронут практически все области. Днем температура будет подниматься до небольших "плюсов", а ночью ожидаются небольшие морозы. Под конец недели морозы усилятся и на западе даже днем будет -1°...-5°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 30 января, в Украине будет преобладать пасмурная и сухая погода. Однако осадки все же затронут Хмельницкую и Донецкую области, а также Крым. Температура по всей стране будет в пределах -1°...+3°.

А вот завершится январь мокрой погодой. 31 числа практически по всей Украине будет снег или мокрый снег. Сухая погода будет доминировать лишь в районе Харьков - Днепр - Донецк - Запорожье. Температура без особых изменений. Днем будет -1°...+3°, а ночью - морозы до -2°...-6°.

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1 февраля осадки в Украине продолжатся, однако их станет чуть меньше. Мокрый снег и снег ожидаются на западе, севере и в большинстве восточных областей. На остальной территории будет доминировать сухая погода с небольшой облачностью. Температура без особых изменений.

В четверг, 2 февраля, в Украине потеплеет на градус-два: в центре и на юге температура будет подниматься до +3°...+5°. На западе Украины ожидается мокрый снег, на севере - снег и дожди, также осадки вероятны в Донецкой области и в Крыму.

Перед выходными, 3 февраля, температура в большинстве областей будет от -1° до +2°, на юге - до +4°. На западе и севере снова будут осадки в виде снега и мокрого снега, местами на востоке - снег, а в Крыму будет дождить.

В субботу, 4 февраля, в Украине ожидается самый мокрый день этой недели. Осадки затронут практически всю страну. На западе и севере температура днем не поднимется выше -2°...-5°, на остальной территории будет от -1° до +1°, а в Крыму - до +3°.

В воскресенье, 5 февраля, температура в Украине выровняется: по всей стране днем будет -1°...+1°, а ночью столбики термометров будут опускаться до -1°...-5°.

На западе, в большинстве северных и восточных областей будет снежить. Также осадки вероятны в Винницкой области и в Крыму.

Народные приметы на неделю

30 января - Антона-перезимника. Не верь теплу на Антона - морозно будет.

31 января - Афанасия и Кирилла. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.

1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней.

3 февраля - Максимов день. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

5 февраля - Если в этот день птицы сидят на снегу, то будет оттепель.

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