Народный синоптик предупреждает об изменении погоды в Украине уже через несколько дней.

Через несколько дней в Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, налетят метели, сильные снегопады и местами дожди. Об этом предупреждает народный синоптик Станислав Щедрин.

По его данным, осадки к нам принесет мощный циклон с юга, который ожидается уже с 3 февраля.

"С 3 числа существует большая вероятность, что к нам придет мощный циклон с юга, который обусловит по всей стране сильные и очень сильные снегопады, метели", - предупредил народный синоптик.

По его данным, на юге также ожидаются сильные дожди с переходом в сильный снег.

Изменение погоды в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, ближайшей недели в Украине будет много осадков. Снег, мокрый снег и дожди коснутся практически всех областей.

Мокрая погода в Украине ожидается уже со вторника, 31 января. 1 февраля осадки в Украине продолжатся, однако их станет немного меньше. А в субботу, 4 февраля, в Украине ожидается самый влажный день этой недели. Осадки накроют почти всю страну.

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