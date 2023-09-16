Антициклон Quiteria принесет нам преимущественно сухую и довольно теплую погоду на выходные.

16 и 17 сентября в Украине будет преобладать солнечная и умеренно теплая погода без осадков. Кое-где воздух будет прогреваться до комфортных +25...+27 градусов. Об этом рассказал синоптик Игорь Киблчич, передает "Метеопрог".

"Молодой антициклон Quiteria, который сформировался над странами Балтии, в ближайшие двое суток будет определять погодные условия в Украине", - говорит синоптик.

По его данным, ожидается преимущественно солнечная и теплая погода во всех регионах. Атмосферное давление постепенно возрастет. В ночное время и утром местами в западных и северных областях возможны туманы. В Карпатах и на Закарпатье в воскресенье пройдут локальные дожди в сопровождении гроз.

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Погода 16 сентября

В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +19... +24 °С.

В северной части страны будет сухо и малооблачно. Температура воздуха составит +19...+24 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Воздух прогреется до +19...+24 °С.

В южной половине также будет без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, а столбики термометров покажут +20...+25 °С.

В восточных областях сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура составит +19...+24 °С.

Погода 17 сентября

"В западных областях без осадков, только в Карпатах и на Закарпатье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром возможны туманы", - прогнозирует Игорь Кибальчич. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, а днем воздух прогреется до +22...+27 °С.

В северных областях будет облачно, но без осадков.Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, а днем +20 ... +25 °С.

В центральных регионах ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °С, днем +20 ... +25 °С.

В южных областях и в Крыму будет сухая и солнечная погода. Ветер восточной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, в дневные часы воздух прогреется до +22...+27 °С.

В восточных областях ожидается переменная облачность. столбики термометров ночью покажут +7...+12 °С, а днем ожидается +20 ... +25 °С.

Зина погоды в Украине-что известно

О том, что на выходных погоду в Украине будет определять новый антициклон, сообщают и в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 17 и 18 сентября осадки возможны только в Карпатах. На остальной территории сохранится сухая погода. Температура будет постепенно расти.

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