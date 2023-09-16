В ближайшие дни погоду в Украине будет определять антициклон, благодаря которому будет преимущественно сухо.

Атмосферный фронт, который накануне принес в Украину осадки и похолодание, уже будет отступать в восточном направлении. Вместо него на территорию нашей страны распространит свое влияние антициклон. Поэтому в ближайшие дни будет преобладать погода без осадков, атмосферное давление будет расти, а температура несколько повысится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток будет преобладать погода без осадков, только в воскресенье и понедельник в Карпатах местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Сегодня, 16 сентября, ожидается переходный день - будет больше облачности и несколько ветрено, говорят в Укргидрометцентре. В дальнейшем его скорость уменьшится.

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В западных и северных областях ночью и утром местами ожидается туман.

Температура ночью ожидается на уровне 7-12°. На Закарпатье и юге страны, а также 18 сентября в западных областях воздух ночью будет прогреваться до 13-18°.

Сегодня днем прогнозируется 19-24°. На юге Украины, а также 17-18 сентября в большинстве областей температура будет подниматься уже до 22-27°.

Об изменении погоды в Украине в результате поступления нового антициклона сообщает и синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на выходных в Украине ожидается сухая погода, температура повысится до +20...+25 градусов, а на юго-западе воздух прогреется до почти летних +28 градусов.

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