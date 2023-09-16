Температура также немного повысится, а солнца станет больше.

После похолодания и дождей, которые накануне накрыли Украину, сегодня погода в стране начнет стабилизроваться. Осадки прекратятся, солнца станет больше, а температура местами чуть повысится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью. Столбики термометров тут поднимутся до +21°...+23°, а на Закарпатье воздух прогреется до комфортных +26°.

Такая же погода ожидается и на север страны. Тут также будет немного облачно, в Киевской области - ясно и безоблачно, а температура днем составит +21°...+23°.

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На востоке страны ожидается около +22°, без осадков, преимущественно немного облачно, в Донецкой области - ясно и безоблачно.

В центральной части Украины будет преимущественно ясно и безоблачно. Воздух тут прогреется до +21°...+24°.

На юге Украины сегодня также будет много солнца, а температура ожидается в пределах от +23° до +25. Без осадков.

Приметы погоды 16 сентября

16 сентября - день Василисы и Домны. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели.

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