Сегодня вечером в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, народный синоптик Станислав Щедрин предупреждает о дождях с переходом в снегопады и мокрый снег.
"Сегодня вечером и в ночь на 26 ноября в Житомирской, Киевской и Черкасской областях местами ожидаются дожди с переходом в снегопад, поэтому будет очень скользко", - предупредил он.
По словам Щедрина, в центре и на юге Украины ожидается влажная погода, но осадки будут преимущественно в виде дождя, местами - с мокрым снегом. На остальной территории страны будет преобладать пасмурная погода без осадков.
"Температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах от -2...+4 ночью, до 0...+7 в дневной период", - добавил народный синоптик.
Какая погода будет в Украине в ближайшие дни?
По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время в Украине ожидаются периодические осадки, однако сильного похолодания не будет.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует на выходных осадки преимущественно в виде дождя, которые накроют южные, центральные и северные области.