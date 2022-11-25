По прогнозу Станислава Щедрина, сегодня вечером и ночью ожидаются дожди, мокрый снег и снегопады.

Сегодня вечером в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, народный синоптик Станислав Щедрин предупреждает о дождях с переходом в снегопады и мокрый снег.

"Сегодня вечером и в ночь на 26 ноября в Житомирской, Киевской и Черкасской областях местами ожидаются дожди с переходом в снегопад, поэтому будет очень скользко", - предупредил он.

По словам Щедрина, в центре и на юге Украины ожидается влажная погода, но осадки будут преимущественно в виде дождя, местами - с мокрым снегом. На остальной территории страны будет преобладать пасмурная погода без осадков.

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"Температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах от -2...+4 ночью, до 0...+7 в дневной период", - добавил народный синоптик.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни?

По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время в Украине ожидаются периодические осадки, однако сильного похолодания не будет.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует на выходных осадки преимущественно в виде дождя, которые накроют южные, центральные и северные области.

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